(L.E.) - Einen sogenannten Pedibus-Dienst, bei dem Kinder zu Fuß von Erwachsenen auf ihrem Schulweg begleitet werden, gibt es in vielen Gemeinden, nicht aber so in Differdingen. Das bedauern einige Eltern der Schule „Um Bock“ in Oberkorn, die nun, vor Kurzem, ihrem Ärger in einem offenen Brief an den Schöffenrat Luft gemacht haben. In dem Schreiben bedauern die Eltern unter anderem, dass es so aussehe, als ob der Schöffenrat kein Interesse am Einrichten eines „Pedibus“-Dienstes habe.



Dies obwohl im März 2016 eine Umfrage bei den Eltern durchgeführt worden sei, bei der sich gezeigt habe, dass rund 100 Kinder an einem Pedibus-Dienst interessiert seien ...