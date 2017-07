(mth) - In diesem Schuljahr ist die Zahl der Grundschüler, die in den klassischen Sekundarunterricht wechseln, gegenüber dem Vorjahr leicht um einen Prozentpunkt angestiegen, wie die neusten Zahlen des Bildungsministeriums zeigen, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Die Zahl der Schüler, die in den technischen Sekundarschulunterricht orientiert werden, blieb gegenüber dem Vorjahr ungefähr konstant, während die Zahl der sehr schwachen Schüler, die entweder in die Vorbereitungsklassen des technischen Sekundarunterrichts (régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique) geschickt werden oder ein zusätzliches Schuljahr in der Grundschule absolvieren, weiter gesunken ist.

Jedes Jahr werden die Schüler der Oberstufe der Grundschule einem Leistungstest unterzogen. Ein Orientierungs-Gremium aus Lehrern und Schulpsychologen fällt anschließend auf Basis der Schulleistung und des Testergebnisses die Entscheidung, welche Sparte die Schüler besuchen sollten. Ab kommendem Schuljahr wird ein neues System eingeführt, das auf einer gemeinsamen Entscheidung der Lehrer und der Eltern basiert.

In diesem Jahr wechselten insgesamt 5.136 Schüler vom Grundschul- in den Sekundarschulunterricht.