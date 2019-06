In vielen Schulen fällt am Mittwoch der Unterricht aus - in vielen anderen jedoch nicht. Die Entscheidung liegt bei den Gemeinden.

Schulfrei bei den einen, Schulpflicht bei den anderen

In vielen Schulen fällt am Mittwoch der Unterricht aus - in vielen anderen jedoch nicht. Die Entscheidung liegt bei den Gemeinden.

Auf bis zu 37 Grad sollen die Temperaturen heute steigen. Damit dürfte es der heißeste jemals gemessene Junitag werden. Eine Ausnahmesituation, die diverse Gemeinden quer durch das Land dazu verleitet hat, die Notbremse zu ziehen. Mehrere Kommunen teilten demnach über die Medien mit, dass in ihren Schulen am Mittwochnachmittag oder sogar den ganzen Tag über hitzefrei ist – von Luxemburg-Stadt bis Wahl, von Dippach bis Kayl.



Wie Myriam Bamberg, Sprecherin des Bildungsministeriums im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt, liegt es bei den Grundschulen jeweils im Ermessen der Gemeindeverantwortlichen, ob der Unterricht in ihren Ortschaften zumutbar ist oder nicht, bei den Lyzeen entscheidet die Direktion. „Im Falle höherer Gewalt obliegt es ihnen, diese Entscheidung zu treffen“, so Bamberg.



"Cas de force majeure"

Dies gelte demnach nicht nur bei einer Hitzewelle, sondern für jeden „Cas de force majeure“. „Im Winter könnte dies zum Beispiel der Fall sein, wenn in einem Schulgebäude die Heizung nicht funktioniert“, erläutert Bamberg.

Im aktuellen Fall der Hitzewelle müsse man bedenken, dass sich die Sonneneinstrahlung und damit auch die Situation von Schulgebäude zu Schulgebäude stark unterscheidet – deswegen trifft die Gemeinde die Entscheidung.



Beschließt sie nun, dass der Unterricht ausfällt, so sind die Verantwortlichen dazu angehalten, die Eltern sowie das Ministerium im Vorfeld zu informieren. In den Schulen muss zudem auch im Falle von Hitzefrei ein Empfang der Kinder gewährleistet sein.



Möglichkeit für Schulausflüge bleibt

Das Bildungsministerium gibt dem Lehrpersonal für die hochsommerlichen Tage ferner einige Tipps mit auf den Weg. So sollen sie ihre Kurse nach Möglichkeit in etwas kühlere Räume verlegen, Rollläden und Gardinen bei hoher Sonneneinstrahlung tagsüber bevorzugt geschlossen halten und darauf achten, dass die Fenster zu bleiben, wenn es draußen wärmer ist als drinnen. Zudem sollen Lehrer die Temperatur in den Räumlichkeiten regelmäßig überprüfen und sich gegebenenfalls nach Alternativen zum Klassensaal umschauen.



Das Lehrpersonal wird außerdem aufgerufen darauf zu achten, dass die Kinder ausreichend temperiertes Wasser trinken, genug Essen zu sich nehmen und Sonnencreme benutzen. Was Schulausflüge angeht, so liegt es ebenfalls im Ermessen des jeweiligen Personals, ob diese trotz der hohen Temperaturen durchgeführt werden oder nicht. Aktivitäten, bei denen die Kinder der Sonne über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind, sowie körperliche Aktivitäten seien jedoch zu vermeiden. Bei Kindern mit Atemwegs- oder kardiovaskulären Erkrankungen sowie Schülern mit einer Behinderung sei indes stets besondere Wachsamkeit geboten.