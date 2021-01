Schule in Waldbillig wegen Corona geschlossen

Die Schule in Waldbillig wird coronabedingt geschlossen. Vergangene Woche wurden mehrere Betreuer in der Maison relais positiv getestet.

Die Schule in Waldbillig wird coronabedingt geschlossen. Vergangene Woche wurden mehrere Betreuer in der Maison relais positiv getestet.

Vergangene Woche wurden fünf Betreuer aus der Maison relais und drei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch per Pressekommuniqué mit. Daraufhin wurden Kinder, die mit mehr als einem infizierten Betreuer Kontakt hatten, unter Quarantäne gestellt. Die anderen wurden in der Maison relais isoliert.

Am Dienstag wurde eine Lehrperson, die in mehreren Klassen Kontakt mit Schülern hatte, ebenfalls positiv getestet. Wegen der hohen Zahl an Kindern, die sich in Quarantäne und in Isolation befinden, wird die Schule nun vorsichtshalber bis zum 1. Februar komplett geschlossen. Alle Schüler und Lehrer werden unter Quarantäne gestellt und in den kommenden Tagen getestet. Auch die Maison relais bleibt geschlossen.

