Der Prozess um die beiden Morde in Leudelingen und in Strassen im November 2016 beginnt am Dienstagvormittag vor der Kriminalkammer.

Schuldzuweisungen unter Mordangeklagten

(str) - Am Morgen des 10. November 2016 entdeckt ein Förster im Laangebësch bei Leudelingen die Leiche eines jungen Mannes. Vier Tage später finden Polizisten am Fräiheetsbam in Strassen eine weitere Leiche: Jene einer jungen Frau, die seit den Abendstunden vermisst wird.

Beide sind einem Kopfschuss erlegen ...