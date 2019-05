Ein 23-jähriger, geistig zurückgebliebener Mann ist am Mittwoch eines sexuellen Übergriffs für schuldig befunden worden.

Schuldspruch ohne Urteil

Ein 23-jähriger, geistig zurückgebliebener Mann ist am Mittwoch eines sexuellen Übergriffs für schuldig befunden worden.

(str) - Es ist ein außergewöhnlicher Fall, in dem das Gericht nun am Mittwoch ein etwas außergewöhnliches Urteil gesprochen hat: Ein 23-jähriger Mann mit dem Verstand eines Achtjährigen und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wird für schuldig befunden, eine 24-jährige, schwer autistische Frau in einer Betreuungsstruktur für Behinderte Menschen unsittlich berührt zu haben.



Gericht: Schutz oder Strafe? Ein 23-Jähriger mit dem Verstand eines Achtjährigen wird beschuldigt eine schwer autistische Frau vergewaltigt zu haben. Die Beweislage ist dünn. Doch ist der Angeklagte überhaupt straffähig?

Konkret hatte eine Mitarbeiterin des Instituts das mutmaßliche Opfer mit heruntergelassener Hose gesehen, während der Beschuldigte hinter der Frau stand und sie an den Armen festhielt.



Einen Schuldspruch gab es auch im zweiten Anklagepunkt der Körperverletzung: Der Beschuldigte hatte in einer Trotzreaktion am Tag nach dem Vorfall einen Betreuer mit dem Finger ins Auge gepikst.



Dem Gutachten eines Psychiaters entsprechend haben die Richter den Beschuldigten trotz seiner schweren geistigen Behinderung und seiner psychischen Erkrankung für schuldfähig befunden.



Eingeschränkt, nicht abgeschafft



Der Experte hatte festgehalten, die beschränkten kognitiven Fähigkeiten hätten die Urteilsfähigkeit des Angeklagten zwar eingeschränkt, aber nicht abgeschafft. Die Behinderung gilt demnach nur als ein mildernder Umstand. Hätte das Gutachten eine andere Schlussfolgerung gehabt, wäre der Angeklagte wohl freigesprochen worden. Allerdings hätte dies dann eine zielgerichtete psychiatrische Zwangsbehandlung ermöglicht.



Trotz des Schuldspruchs entschied die Strafkammer, den Angeklagten nicht zu bestrafen: Das Urteil wird für eine Bewährungsfrist von drei Jahren ausgesetzt (Suspension du prononcé). Das hatte auch die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag so empfohlen, zuvor aber eine Haftstrafe von neun Monaten beantragt.



Wegen des Schuldspruchs fallen allerdings auch die Prozesskosten in Höhe von mehr als 5.500 Euro zulasten des Angeklagten, der in einer betreuten Werkstatt arbeitet.



Der von der Vormundschaftsvereinigung, die sowohl das Opfer wie den Angeklagten betreut, vorgebrachten Schadenersatzforderung in Höhe von 2.000 Euro kamen die Richter nur in Höhe von einem symbolischen Euro nach.