In Moutfort fuhr ein besetzter Schulbus in eine Hausfassade. Durch Glassplitter wurden zwei Kinder leicht verletzt.

Schulbus stößt gegen Hauswand - zwei Kinder verletzt

Tom RUEDELL In Moutfort fuhr ein besetzter Schulbus in eine Hausfassade. Durch Glassplitter wurden zwei Kinder leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr prallte ein Schulbus in der Rue de Contern in Moutfort beim Abbiegen gegen eine Hausfassade. Eine Scheibe am hinteren Teil des Busses ging zu Bruch. Zwei Kinder wurden durch Splitter verletzt. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Während der Dauer des Rettungseinsatzes, der Räumung und der Unfallaufnahme war die Straße für den Verkehr gesperrt. Gegen 10 Uhr war die Unfallstelle geräumt.