Ein Schulbus fährt mitten in Trier frontal gegen einen Baum. Dabei werden der Busfahrer und 14 Schüler verletzt.

Lokales 4

Großeinsatz

Trierer Schulbus prallt gegen Baum

Ein Schulbus fährt mitten in Trier frontal gegen einen Baum. Dabei werden der Busfahrer und 14 Schüler verletzt.

(dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Mittwochmorgen in der Trierer Innenstadt der Busfahrer sowie 14 Kinder und Jugendliche verletzt worden. Sie seien mit Krankenwagen in die Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wurden auch Kinder und Jugendliche schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Stadt Trier nicht.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die 22 mutmaßlich unverletzten Schülerinnen und Schüler wurden in die nahe Toni-Chorus-Halle gebracht und dort ärztlich betreut, auch Psychologen waren vor Ort. Die Eltern könnten dort ihre Kinder abholen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Stadt teilte auf Twitter mit, es sei für die Eltern ein Infotelefon eingerichtet worden.

4 Bei dem Unfall am Ende der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier sind am Mittwochmorgen mehrere Kinder verletzt worden. Foto: Harald Tittel/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bei dem Unfall am Ende der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier sind am Mittwochmorgen mehrere Kinder verletzt worden. Foto: Harald Tittel/dpa Foto: Harald Tittel/dpa Foto: Harald Tittel/dpa Foto: Harald Tittel/dpa

Der Bus der Linie 25 war im Berufsverkehr beim Rechtsabbiegen von der Kaiser-Wilhelm-Brücke auf das Martinsufer aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrspur abgekommen und gegen einen Baum in der Straßenmitte gefahren, wie es von der Polizei hieß. Rund 120 Rettungskräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Das Martinsufer wurde gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um Eltern und Kinder vor Schaulustigen zu schützen, wurde nach Angaben der Feuerwehr auch die Toni-Chorus-Halle abgesperrt.



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die wichtige Verkehrsachse am Martinsufer musste gesperrt werden, was in den Morgenstunden für beträchtliche Behinderungen im Verkehr sorgt.

Weitere aktuelle Verkehrsinfos finden Sie hier



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.