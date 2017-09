(nas) - Neugierige Blicke, aufgeregtes Geplapper und ehrfürchtige Blicke in Richtung Lehrer: Gestern hieß es für die Septima-Schüler erstmals die Schulbank im Lyzeum drücken. Auch in der Privatschule „Fieldgen“ in Luxemburg-Stadt stand der erste Schultag für die jungen Heranwachsenden an. Doch diesmal war dort alles anders.



Erstmals seit Gründung der Schule im Jahr 1891 dürfen nämlich auch Jungen die bis dato reine Mädchenschule besuchen ...