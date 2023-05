Bei einer großangelegten Polizeiaktion in den Niederlanden konnten fünf Tatverdächtige im Alter von 23 bis 38 Jahren festgenommen werden.

Internationaler Einsatz

Schüttringer Geldautomatensprenger festgenommen

(dpa/MS) – Mit einer international abgestimmten Polizeiaktion sind Ermittler am Dienstag gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger vorgegangen. In den Niederlanden habe es neun Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Die fünf Tatverdächtigen sollen bei Sprengungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und in Luxemburg mehr als eine Million Euro erbeutet und einen Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro verursacht haben.

Die Täter verübten damals laut Pressemitteilung des BKA einen Überfall auf einen Geldautomaten in Schüttringen. Auf Rückfrage des Luxemburger Wort präzisierte die zuständige Staatsanwaltschaft: „Die Sprengung erfolgte am 4. Oktober 2021 in Munsbach“.

Die Festgenommenen sind demnach zwischen 23 und 38 Jahre alt. Sie sollen als ausführende Täter oder als Hintermänner für insgesamt 22 Sprengungen zwischen Mai 2021 und August 2022 verantwortlich sein.

Dem Einsatz waren laut dem BKA länderübergreifende Ermittlungen vorausgegangen. Die fünf Personen würden einem niederländischen Haftrichter vorgeführt, hieß es. Dieser entscheidet über die aus Deutschland gestellten Auslieferungsersuchen.

