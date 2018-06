Wegen eines überhöhten Chlorgehaltes darf das Trinkwasser der Gemeinde Schüttringen vorübergehend nicht getrunken werden.

Schüttringen: Probleme mit dem Trinkwasser

(C.) - Wegen eines überhöhten Chlorgehaltes darf das Trinkwasser der Gemeinde Schüttringen vorübergehend nicht getrunken werden. Betroffen sind die Lokalitäten Schüttringen, Munsbach, Schrassig, Uebersyren et Neuhaeusgen. Die Gemeindeverwaltung informiert die Bürger sobald die Werte wieder in Ordnung sind.