Schüsse in Bonneweg: Psychiatrisches Gutachten steht aus

Die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen im April 2018 in Bonneweg stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen im April 2018 in Bonneweg stehen kurz vor dem Abschluss.

(str)- Zwei Jahre nachdem ein 51-jähriger Mann in Bonneweg bei einem Angriff auf einen Polizisten getötet wurde, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. LW-Informationen zufolge soll jedoch nur noch ein psychiatrisches Gutachten des der vorsätzlichen Tötung beschuldigten Polizisten ausstehen.

„Es gibt eine Schießerei in Bonneweg“, so lautet am 11 ...