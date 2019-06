Delegierte der Confédération nationale des élèves (CNEL) legten am Mittwoch der Regierung einen Kimaschutz-Abschlussbericht vor.

Schüler überreichen Klima-Forderungen an die Regierung

Rosa CLEMENTE Delegierte der Confédération nationale des élèves (CNEL) legten am Mittwoch der Regierung einen Kimaschutz-Abschlussbericht vor.

Nachdem am 15. März rund 7.500 Schüler in der Hauptstadt auf die Straße gegangen waren und für den Klimaschutz protestiert hatten, entschied die Regierung: Es wird Zeit für einen Dialog.

Und so fanden unter dem Namen ClimateXchange Anfang Mai, noch vor dem zweiten großen Klimaprotest am 24. Mai, bei dem rund 1.000 vorwiegend junge Menschen in Kirchberg eine Fahrbahn der Roten Brücke besetzten, insgesamt vier Gesprächsrunden zwischen Politikern, Schülern und der Conféderation nationale des élèves (CNEL) statt.

„Wir freuen uns, festzustellen, dass etwa 500 Schüler an den landesweiten Dialogen teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei ihnen dafür, dass sie den Stein ins Rollen gebracht haben“, sagte Staatsminister Xavier Bettel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Zuvor hatten Delegierte der CNEL der Regierung einen Abschlussbericht über die verlaufenen Klimagespräche mit konkreten Forderungen und Vorschlägen aus Sicht der Schüler vorgelegt.

Weniger Plastik, mehr Frischware

Die Jugend fordert unter anderem, dass landesweit und vor allem an Schulen mehr auf Plastik verzichtet wird. „Im Schulgebäude sollten keine Wasserflaschen mehr verkauft werden, wir bevorzugen das Nutzen von Trinkwasserbehältern“, erklärt Kimon Leners, Präsident der CNEL, und fügt hinzu: „Auch das in der Kantine servierte Gemüse könnte aus einem Schulgarten stammen, anstatt, dass es in Plastik verpackt geliefert wird.“

Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, gingen im Mai rund 1 000 Jugendliche zum zweiten Mal auf die Straße und blockierten dabei einen Teil des Pont Grande-Duchesse Charlotte. Foto: Guy Wolff

Weiter spricht Leners von der ausbaufähigen Infrastruktur der meist älteren Schulgebäude über das ganze Land: „Die Isolation mancher Einrichtungen sollte unbedingt geprüft werden, um so viel wie möglich an natürlichen Ressourcen einzusparen.“

Diese und weitere wichtigen Punkte wie Transport, Mülltrennung oder die Vermarktung von regionalen Produkten werden ebenfalls im fast 40-seitigen Bericht der Schülerkonferenz angesprochen.

Premier Xavier Bettel verspricht daraufhin, dass die Ansprüche der Schüler der Politik alles andere als egal sind: „Die Jugend sollte die Regierung nicht als Gegner ansehen, sondern als Partner. Wir teilen die gleichen Sorgen und dieselben Ambitionen für den Klimaschutz.“

CNEL-Präsident Kimon Leners und Premier Xavier Bettel hielten den größten Teil der am Mittwoch stattgefundenen Pressekonferenz. Die Minister Carole Dieschbourg, Romain Schneider und Claude Meisch waren zwar ebenfalls anwesend, kamen aber nur bedingt zu Wort. Foto: Chris Karaba

Noch vor Ostern 2020 will die Regierung zu diesem Thema Bilanz ziehen und schauen, inwiefern die Forderungen der Jugendlichen umsetzbar sind. Zusätzlich soll noch an weiteren nationalen Klimaschutzmaßnahmen gearbeitet werden.

Der komplette CNEL-Bericht ist online zu finden unter: www.cnel.lu.