Schueberfouer: Zeugen nach medizinischem Notfall gesucht

Zwei Personen, die am vergangenen Mittwoch die Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls am Rande der Schueberfouer verständigt hatten, werden nun als wichtige Zeugen gesucht.

(str) - In der Abschlussnacht der Schueberfouer war es zu einem medizinischen Notfall in der Avenue de la Porte Neuve unweit des hauptstädtischen Stadtparks gekommen. Ein Mann war in Atemnot geraten und musste anschließend wiederbelebt werden. Passanten hatten sofort die Rettungskräfte auf dem Schueberfouergelände benachrichtigt, welche lebensrettende Maßnahmen ergriffen. Im Anschluss konnten diese zwei wichtigen Zeugen, darunter eine Frau, nicht mehr angetroffen werden.



Der Zwischenfall spielte sich außerhalb des Sichtfelds der Kameraüberwachung ab. Um den Ablauf des Geschehens aus der Nacht zu klären, werden die Zeugen gebeten sich, bei der Polizei aus Luxemburg-Stadt unter der Nummer 24440-4500 zu melden.