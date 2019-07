Die 679. Schueberfouer rückt in greifbare Nähe. Das verheißt zumindest das bunte Portal an der Rue des Glacis in Limpertsberg.

Schueberfouer wirft ihre Schatten voraus

In etwas mehr als drei Wochen wird die 679. Schobermesse feierlich eröffnet. Das bunte Portal an der Rue des Glacis steht bereits. Auch einige große Restaurationsbetriebe haben ihre Strukturen schon aufgebaut. Nun gilt es, sich noch etwas in Geduld zu üben, bis die Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Verkaufsstände errichtet sind.



Der Jahrmarkt, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, beginnt am 23. August und dauert bis zum 11. September.



Das bunte Eingangsportal für die Schueberfouer 2019 ist bereits fertiggestellt. Foto: Guy Jallay

Das bunte Eingangsportal für die Schueberfouer 2019 ist bereits fertiggestellt. Foto: Guy Jallay
Auch erste Zelte werden bereits aufgebaut. Foto: Guy Jallay
Der beliebte Jahrmarkt beginnt am 23. August und dauert bis zum 11. September. Foto: Guy Jallay

Sechs neue Fahrgeschäfte



Apropos Fahrgeschäfte: Mit der Achterbahn Alpina Bahn lockt das beliebte Volksfest vom 23. August bis 11. September mit der größten Attraktion, die es jemals auf dem Glacis gegeben hat. Daneben sind Crazy Clown, Techno Power, der Transformer und Intoxx erstmals in Luxemburg vertreten. Aeronaut, ein riesiger Kettenflieger für die ganze Familie, ist ganz neu und feiert erst im August seine Premiere.

Neben diesen Attraktionen erwarten die Besucher noch weitere Neuheiten, vor allem was die Gastronomie und die Organisation anbelangt. 250 Jahrmarktstände werden sie entdecken, darunter 80 Verkaufsstände, 16 Fahrgeschäfte für Kinder, 13 Restaurants und 16 Süßwarenläden.

Ob die diesjährige Veranstaltung genau so viele Besucher anziehen wird wie die letztjährige Auflage, bleibt abzuwarten. Bürgermeisterin Lydie Polfer hatte im September 2018 von einer Rekord-Schueberfouer mit weit mehr als zwei Millionen Besuchern gesprochen. Hinweise dazu lieferten die Fahrgastzahlen von Bus und Tram sowie die Mengen an recycliertem Abfall. Man darf also gespannt sein.