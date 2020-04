Hauptstadtschöffe Goldschmidt: "Wenn bis Ende Juli keine Spielplätze in der Stadt geöffnet werden dürfen, werden wir wohl kaum drei Wochen später jeden Tag 100.000 Menschen für die Schueberfouer versammeln."

"Schueberfouer, so wie wir sie kennen, findet nicht statt"

Hauptstadtschöffe Goldschmidt: "Wenn bis Ende Juli keine Spielplätze in der Stadt geöffnet werden dürfen, werden wir wohl kaum drei Wochen später jeden Tag 100.000 Menschen für die Schueberfouer versammeln."

(str/sas) - In der hauptstädtischen Gemeinderatssitzung wird am Montagnachmittag darüber debattiert, wie und welche Aktivitäten trotz der Corona-Pandemie stattfinden können.

Dabei scheint klar, dass die Aussichten für die diesjährige Schueberfouer düster sind. "Wenn bis Ende Juli keine Spielplätze in der Stadt geöffnet werden dürfen, werden wir wohl kaum drei Wochen später jeden Tag 100.000 Menschen auf dem Glacisfeld versammeln", betonte Schöffe Patrick Goldschmidt (DP). "Eine Schueberfouer, so wie wir sie kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben."

Ins Auge gefasst wird die Möglichkeit, kleinere Kirmessen zu organisieren - ohne große Speiselokale, ohne Partys.

Es gebe nicht einmal Gewissheit dazu, ob es in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben könne. Viel hänge davon ab, ob es bis dahin möglicherweise bereits einen Impfstoff gebe.





Schicksal der Braderie ungewiss

Auch das Schicksal der Braderie ist ungewiss. Die Stadtverwaltung führt allerdings derzeit Gespräche mit dem Geschäftsverband, um Auszuloten, wie der Straßenmarkt in diesem Jahr dennoch stattfinden könnte, so Serge Wilmes (CSV).

Im Hinblick auf andere Aktivitäten während der Sommerferien betonte Simone Beissel (DP), es seien noch keine Entscheidung getroffen worden. Alles stehe noch zur Diskussion. Derzeit sei man etwa am überlegen, wie Kinderaktivitäten an der frischen Luft möglich gemacht werden könnten - auf öffentlichen Plätzen und mit ausreichendem Sicherheitsabstand.

Aktioun Bambësch möglicherweise im August

Sicher ist allerdings auch, dass die Aktioun Bambësch nicht wie geplant im Juli anlaufen kann. Üblicherweise erstrecken sich diese kostenlosen Ferienaktivitäten für Schulkinder aber bis in den August, sodass dann eine vorsichtige Öffnung in Betracht gezogen werden könne, so Colette Mart (DP).

Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) stellte indes klar, dass es derzeit kaum Spielraum für gesicherte Entscheidungen gebe. Man warte noch auf Anweisungen des Gesundheitsministeriums.

Luxtram: Vorzug für Baustelle im Bahnhofsviertel

Eine gute Nachricht hatte Mobilitätsschöffe Wilmes allerdings für die Bewohner des Bahnhofsviertels parat. Man habe Luxtram gebeten, die Arbeiten in der Avenue de la Liberté und am Bahnhofsvorplatz während des Lockdowns vorzuziehen und zu beschleunigen.

