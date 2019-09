Schueberfouer schließt heute ihre Türen

Nach fast drei Wochen ist Schluss: Der Jahrmarkt in Limpertsberg sagt "Äddi" bis nächstes Jahr. Die Organisatoren sind mehr als zufrieden.

20 Tage Kirmesrummel in Limpertsberg gehen heute Abend mit einem Feuerwerk zu Ende. 20 Tage, in denen schätzungsweise zwei Millionen Besucher sich auf der Schobermesse vergnügt haben und mehr oder weniger glücklich nach Hause gingen.

Sehr zufrieden gibt sich Laurent Schwaller, Chef des Service espace public, fêtes et marchés der Stadt Luxemburg und somit „Fouermeeschter“: „Den Erfolg misst man an zwei Dingen: Zum einen an der Besucherzahl – die Alleen sind voll –, zum anderen an den Beschwerden, und da war es in diesem Jahr sehr ruhig ...