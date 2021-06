Es ist das Wahrzeichen der Schueberfouer: Das Riesenrad "Bellevue". Bis September dreht es jetzt am Trierer Moselufer seine Runden.

Schueberfouer-Riesenrad dreht jetzt in Trier seine Runden

(SC) - Wer den Berg an der Fachhochschule hinab nach Trier in den vergangenen Tagen entlanggefahren ist, konnte es bereits erblicken: Am Zurlaubener Ufer in Trier ragt derzeit das Riesenrad „Bellevue“ empor, das traditionell jedes Jahr auf der Schueberfouer zu finden ist.

An diesen sommerlichen Plänen arbeitet die Hauptstadt Vom Open-Air-Kino, über Konzerte, Vide-grenier bis zur Schueberfouer-Light: Das alles hat Luxemburg-Stadt für den Sommer im Sinn.

Im vergangenen Jahr konnte es seine Runden auf dem Glacisfeld nicht drehen - doch wer das nachholen will, der kann ab Donnerstag auf den rund 10-minütigen Fahrten die Trierer Skyline bewundern. Das Riesenrad bleibt noch bis September auf seinem Standplatz direkt an der Mosel stehen.

Wer mitfahren will, muss seine Kontaktdaten am Empfang abgeben und während der Fahrt einen Mund- und Nasenschutz tragen. Fahrten werden zwischen 11 Uhr und 21 Uhr angeboten. Eintrittskarten gibt es vor Ort am Riesenrad - Kombitickets für eine Moselbootsfahrt mit anschließender Riesenradtour sind ebenfalls erhältlich.

