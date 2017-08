(m.r.) - Gegen Mitternacht ist es in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kirmesgelände zu einem Übergriff auf die Polizei gekommen. Rund 20 Personen wollten einen mutmaßlichen Täter "befreien".

Mitarbeiter eines Standes hatten im Vorfeld der Polizei gemeldet, dass drei Personen Gäste angepöbelt hätten. Sie hätten den Kirmesbesuchern gedroht und sie angespuckt. Nach einer kurzen Fahndung konnte ein Verdächtiger angetroffen werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und ausfallend.

Griff an die Dienstwaffe



Rund 20 weitere Personen schritten ein, um dem mutmaßlichem Täter zur Hilfe zu kommen und diesen zu "befreien". Es kam zu einem Gerangel, die Polizeibeamten mussten mehrere Sicherheitsleute zu Hilfe rufen. Mehrfach wurden die Beamten angerempelt, einer Polizistin wurde sogar an die Dienstwaffe gegriffen.



Erst nach dem Eintreffen der Verstärkung beruhigte sich die Situation. Zwei der Unruhestifter verbrachten daraufhin die Nacht in einer Ausnüchterungszelle - die Polizei errichtete gegen sie ein Protokoll.

Bei einem anderen Kirmesstand waren zwei Personen in eine Schlägerei verwickelt. Die Polizei konnte die beiden nur schwer beruhigen und legte ihnen schließlich Handschellen an. Die zwei Personen verbrachten die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.