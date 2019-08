Am Freitag startet die Schobermesse. 231 Schausteller werden die Besucher auf einer Gesamtfläche von insgesamt 4,4 Hektar empfangen.

Schueberfouer 2019: Alte Bekannte und spektakuläre Neuheiten

Diane LECORSAIS Am Freitag startet die Schobermesse. 231 Schausteller werden die Besucher auf einer Gesamtfläche von insgesamt 4,4 Hektar empfangen.

Das Riesenrad zeigt sich bereits in seiner ganzen Pracht, in den Imbissbuden stehen die Stühle bereit und der spektakuläre Neuzugang, die Achterbahn "Alpina Bahn", zieht auch schon die Blicke auf sich. Am Freitag fällt auf dem Glacisfeld der Startschuss für die 679. Schobermesse. Fouer-Fans dürfen sich auf sechs Neuheiten, viel Action, Spaß und allerlei Leckereien freuen, wie die Organisatoren am Montag mitteilten.

Von der Achterbahn bis zur Zuckerwatte



Neben der "Alpina Bahn", die normalerweise auf dem Oktoberfest in München gastiert, sind in diesem Jahr noch fünf weitere Fahrgeschäfte zum ersten Mal vertreten: das Fahrgeschäft "Intoxx", der "Transformer", "Techno Power", "Aeronaut" und "Crazy Clown". Die Neuheiten im Video gibt es hier.

Alles in allem sind in diesem Jahr 231 Forains mit dabei, wie Laurent Schwaller, Chef des Service espace public, fêtes et marchés der Stadt Luxemburg und neuer Platzmeister der Fouer, berichtet. Wobei insgesamt sogar rund 800 Schausteller einen Antrag für einen Platz auf dem beliebten Jahrmarkt gestellt hätten.

Neben den sechs Neuheiten kehren Schwaller zufolge auch ein paar alte Bekannte auf das Glacisfeld zurück - so etwa das beliebte Fahrgeschäft "Shakers" oder auch der "Rotor".

16 Attraktionen richten sich an die kleinen Gäste, es gibt 17 Schießstände, 31 Spielstände, 57 Verkaufsbuden, acht Luna-Parks, 13 Restaurants, 28 Getränke- und Imbissstände und 17 Süßwarenhändler.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Von Freitag an steht auf dem Glacisfeld wieder alles im Zeichen der beliebten Schueberfouer. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Die Schausteller sind bereit für das große Fest. 35,1 Prozent stammen in diesem Jahr aus Luxemburg, 32,9 Prozent aus Frankreich, 16,9 Prozent aus Deutschland, 13,4 Prozent aus Belgien und 1,3 Prozent aus den Niederlanden. Sogar ein Forain aus Australien ist mit dabei. Die Achterbahn Alpina Bahn gilt in diesem Jahr als Highlight. Sie ist zum ersten Mal vertreten und die größte transportable Achterbahn ohne Überschlag auf der Welt.

Öffentlicher Transport

Wie Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt bei der offiziellen Programmvorstellung betonte, werden alle Bürger dazu aufgerufen, nicht mit dem Auto anzureisen und stattdessen auf die sanfte Mobilität und öffentliche Transportmittel zurückzugreifen. Gratis-Pendellbusse bringen die Gäste von den Park&Ride-Plätzen Bouillon, Luxembourg-Sud und Parking du Stade auf die Messe und wieder zurück.

Dank der Tram sind auch zahlreiche Parkhäuser in Kirchberg bequem zugänglich - Auchan, Luxexpo, Coque, Erasme, Place de l'Europe und Trois Glands. Die Buslinie 18 verkehrt zudem zum Park&Ride Kockelscheuer und zum Parking Konrad Adenauer. Die Tram steht den Nutzern während der Fouerzeit kostenlos zur Verfügung, sie verkehrt abends länger und die Takte werden erhöht. Der städtische Busdienst AVL, der regionale Dienst RGTR, die CFL und viele Gemeinden bieten zudem Sonderlinien an.

Besucher können während der gesamten Fouer-Zeit kostenlos mit der Tram fahren. Am Glacis wird sie eingleisig an der Messe vorbeigeleitet. Foto: Anouk Antony

Das Parkhaus Schuman beim Großen Theater bleibt während der Schobermesse für Besucher geschlossen, lediglich Abonnenten haben Zugang. Zugunsten der Bewohner der angrenzenden Stadtviertel wird indes der "Parking résidentiel" auf die Viertel Limpertsberg, Pfaffenthal und Rollingergrund (Place de l'Etoile Richtung Rue Henri Tudor) ausgedehnt, dies wochentags bis 1 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 1 Uhr. Das Parken ist zu diesen Zeiten somit den Anrainern vorbehalten, beziehungsweise ist es kostenpflichtig.

Alles auf einen Blick: der offizielle Fouer-Plan. Grafik: Ville de Luxembourg

Polizei und Rettungsdienste

Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, ist eine Manschaft der Rettungsdienste permanent auf dem Glacisfeld vertreten. Ihr Sitz befindet sich in der Nähe des großen Portals.



Auch die Polizei ist dort mit einem Kommissariat vertreten. Für Familien, Kindertagesstätten, Foyers und Co. bietet die Polizei wieder den Service "Enfants perdus" an. Erwachsene können die Kinder über das E-Kommissariat registrieren. Vor Ort bekommen die kleinen Besucher dann einen Aufkleber. Geht ein Kind verloren, soll dieser dabei helfen, es schnell zurück zu seinem Begleiter zu bringen.

Fouer-Maskottchen "Lämmy"

Schließlich ist das offizielle Fouer-Maskottchen namens Lämmy in diesem Jahr neu mit dabei. Am 24., 25. und 31. August sowie am 1., 7. und 8. September verteilt Lämmy zwischen 12 und 13 Uhr Tickets für ein großes Gewinnspiel, bei dem es unter anderem Gutscheine für einen Ausflug in den Europapark Rust zu gewinnen gibt. Um teilzunehmen, müssen Besucher ihr Ticket am Montag, dem 9. September, beim Eingangsportal in die dafür vorgesehene Urne werfen.



Ausgelost wird am Montag,dem 9. September um 18 Uhr, wobei die Gewinner zu dem Zeitpunkt vor Ort sein müssen.



Öffnungszeiten

Der offizielle Startschuss für die diesjährige Ausgabe fällt am Freitag, dem 23. August, um 17 Uhr. Los geht es aber bereits ab 11 Uhr, wenn die ersten Fahrgeschäfte loslegen. Letztere dürfen in diesem Jahr eine Stunde früher eröffnen als in den Vorjahren.

Geöffnet ist demnach folgendermaßen: Von montags bis donnerstags von 14 bis 1 Uhr geöffnet (Fahrgeschäfte ab 11 Uhr) Freitags von 14 bis 2 Uhr (Fahrgeschäfte ab 11 Uhr) Samstags von 12 bis 2 Uhr (Fahrgeschäfte ab 11 Uhr) Sonntags, am Familientag (28. August) und am letzten Fouertag (11. September) von 12 bis 1 Uhr. (Fahrgeschäfte ab 11 Uhr).

Besondere Termine

Journée des Bourgmestres: Dienstag, den 27. August Familientag (reduzierte Tarife während des ganzen Tages): Mittwoch, den 28. August Journée des Reines: Donnerstag, 29. August Fouersonndeg: 1. September Braderie: Montag, 2. September Biergerdag: Donnerstag, 5. September Messe des forains: Freitag, 6. September um 11 Uhr in der Glaciskapelle

Abschlusstag mit Attraktionen zum halben Preis bis 20 Uhr und Feuerwerk um 22 Uhr: Mittwoch, 11. September. Alle Informationen rund um die Schueberfouer gibt es hier.