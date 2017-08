(nas) - Der Countdown läuft. Am Mittwoch um 17 Uhr startet die nunmehr 677. Auflage der "Schueberfouer". Während 20 Tagen werden 180 Aussteller und 80 Straßenhändler für Spiel, Spaß und Abwechslung bei Groß und Klein sorgen.



Das Besondere: In diesem Jahr ist der Auftakt der Kirmes nicht an einem Freitag, sondern bereits am Mittwoch, im Vorfeld des Sankt Bartholomäus-Tages, der auf Donnerstag, den 24. August fällt.



80 Meter hohes Karussel



Zu den neuen Attraktionen gehören in diesem Jahr der "Jules Verne Tower" - ein 80 Meter hohes Kettenkarussel -, die interaktive Abenteuerbahn "Laser Pix", die Wildwasserbahn "Big Splash Surf Tiki", der "Musikexpress" und der vierstöckige "Fuzzy's Lachsalon". Ebenfalls neu ist die überdachte Riesenrutschbahn und der "Ring Renner" - eine Achterbahn eines Luxemburger Schaustellers, die für Kleinkinder geeignet ist.



Abschied von "Break Dance" und "Top Spin"



Auch einige alte Bekannte sind in diesem Jahr wieder mit von der Partie: "Eurocaster", "Power Tower 2", "Happy Sailor", "Circus Circus" und "Tornado Power".

Nicht mehr dabei sind hingegen Fahrgeschäfte, wie u.a. "Break Dance", "Avenger", "Spinning Racer", "Après Ski Party", "Catapult" und "Top Spin".



Aufgrund der Änderungen, welche die Arbeiten am Tram-Netz rund um das Glacis-Feld mit sich bringen, haben die Veranstalter sich für die diesjährige und damit gleichzeitig auch für die kommenden Auflagen der "Schueberfouer" erstmals seit 1990 ein neues Konzept ausgedacht.



Durch eine leichte Verlagerung des Areals und die Neuorganisation bei der Aufstellung der Geschäfte ist es möglich, zwei durchgehende 2,5 Kilometer lange Alleen auf dem Kirmesgelände zu schaffen. Die Zahl der Zugänge wurde von sechs auf zehn erweitert. Darüber hinaus werden sich nun sämtliche Gastronomiebetriebe entlang der Allée Scheffer befinden.



Das Programm:



Mittwoch, der 23. August, 17 Uhr: Offizielle Eröffnung der "Schueberfouer"



Dienstag, der 29. August, 16.30 Uhr: Bürgermeistertag. 37 Bürgermeister werden die Gäste ab 18 Uhr in den verschiedenen Gastronomiebetrieben bedienen.

Mittwoch, der 30. August: Familientag mit reduzierten Preisen

Donnerstag, der 31. August, ab 17 Uhr: Tag der Königinnen



Sonntag, der 3. September: "Fouersonndeg"

Montag, der 4. September: Braderie in der Hauptstadt

Donnerstag, der 7. September: Bürgertag

Freitag, der 8. September, 11 Uhr: Messe für die Schausteller in der Glacis-Kapelle

Montag, der 11. September: Eintritts- und Fahrkarten sind von 11 bis 20 Uhr zum halben Preis erhältlich. Um 22 Uhr wird die "Fouer" mit einem Feuerwerk, das auf der Roten Brücke abgeschossen wird.

Öffentlichen Verkehr nutzen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Besucher dem Parkleitsystem folgen und die Park-&-Ride-Plätze nutzen sollen.



Darüber hinaus pendelt die Buslinie 37 täglich zwischen dem P&R "Bouillon", dem P&R Stadion bis hin zum Glacis. Die Buslinie 38 fährt zwischen dem P&R Howald, Bahnhof, dem Stadtzentrum, der Schueberfouer sowie den Parkplätzen in Kirchberg. In Limpertsberg ist das Parken von montags bis freitags bis 1 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 1 Uhr kostenpflichtig.



Zudem sind die städtischen Buslinien, die zwischen dem Hauptbahnhof bzw. dem Stadtzentrum und der "Schueberfouer" pendeln während der Woche ab 18 Uhr und sonntags ab 13 Uhr kostenlos. Samstags ist der Transport auf den AVL-Linien während des gesamten Tages kostenlos.



Die genauen Details zum öffentlichen Transport befinden sich auf www.mobileit.lu, www.fouer.lu und www.cfl.lu



Personen mit eingeschränkter Mobilität können den "Fouer-Call-a-Bus" nutzen, der täglich zwischen 15.15 und 22.30 Uhr zwischen dem P&R-"Bouillon" und der Schobermesse pendelt. Bei Bedarf kann man Rollstühle und Rollatoren auf dem Kirmesgelände ausleihen. Hierfür ist jedoch eine Voranmeldung via Tel. 4796-4215 oder 4796-4106 erforderlich.

In Bezug auf die Sicherheit der Besucher gelten, wie in den vergangenen Jahren, verstärkte Maßnahmen. Neu ist jedoch, dass die Aktion "Verlorene Kinder" verbessert worden ist. Um längere Wartezeiten zu verhindern, können Eltern ihre Kinder nun bereits im Vorfeld über die Internetseite der Polizei anmelden. Auf der "Fouer" erhalten sie daraufhin das bereits fertige Bändchen.

Sämtliche Informationen zur „Schueberfouer“ befinden sich auf der „Schueberfouer-App“ oder unter www.fouer.lu