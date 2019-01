In der Trierer Innenstadt kam es am Freitag wegen eines Lkw-Protestkonvois zu Verkehrsstörungen. Zeitgleich demonstrierten in der Fußgänger Schüler gegen die Weltklimapolitik.

Schrotthändler und Schüler demonstrieren in Trier

(dpa/lrs) - In einem Konvoi von rund 60 Lastwagen haben Schrotthändler in Trier am Freitag gegen verschärfte Auflagen für ihre Branche demonstriert. Seit 1. Januar dürfen sie keine großen Haushaltselektrogeräte wie Waschmaschinen mehr einsammeln, sagte Schrotthändler Peter Hutmacher in Trier. Dadurch würden etliche Betriebe gefährdet. „Da fallen rund 30 Prozent der Einnahmen weg.“

Nach Angaben der Polizei kam es wegen der Lastwagen-Demonstration durch die Trierer Innenstadt zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Schrotthändler sprachen von 74 teilnehmenden Lastwagen, laut Polizei waren es 60.



Demo in #Trier. Auch das muss sein: Bevor die Demonstration losgeht und die Fahrzeuge sich auf den Weg machen, wird die Verkehrssicherheit der LKW überprüft. Dann gehts los. pic.twitter.com/9MoKxTcF77 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 18. Januar 2019

Fast zeitgleich demonstrierten Trierer Schülerinnen und Schüler in der Fußgängerzone, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Sie forderten einen besseren Klimaschutz sowie einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleenergie. Auch diese Demonstration verlief störungsfrei, so die Polizei.