Schreiben ist ihre Leidenschaft: Die Geschichtenerzählerin

Finny Cazzaro schreibt für ihr Leben gern – und das ist bei der 99-Jährigen eine lange Zeit. Die Buchautorin hat jetzt ihr zweites Werk veröffentlicht. Der Titel: „Licht und Schatten“.

Aufgeregt und erstaunlich schnell wirbelt die gebürtige Escherin ohne stützenden Stock durch ihr Zimmer im Seniorenheim Servior Op der Léier in Esch/Alzette, um den orangefarbenen, vollgeschriebenen Ringhefter aus der Schublade zu kramen. Vier Sessel am niedrigen Couchtisch laden zum Plaudern ein. Auf dem Schreibtisch liegen einige Ausgaben des Buches „Licht und Schatten“ – Finny Cazzaros zweiter Roman in ihrer erst jungen Autorenkarriere. Im Alter von 99 Jahren hat sie ihn veröffentlicht.



Joséphine Cazzaro erblickt am 1 ...