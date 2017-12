Von Rita Ruppert



Ärger über Vandalismusakte in der „Cité jardinière Joseph Moris“ und Angst um den möglichen Verlust der Schrebergärten in Gasperich: So lassen sich die Sorgen der Vorstandsmitglieder der lokalen Garten-und-Heim-Sektion resümieren.



Am Ende der Rue François Hogenberg gelegen, fristeten die Pächter in der Gartenanlage jahrelang ein ruhiges Dasein. Allerdings hatten die Freizeitgärtner in den vergangenen Monaten vier Vandalismusakte zu beklagen, berichtet Vorstandsmitglied Jacqueline Boever.



Gebrauchte Drogenutensilien und weiterer Unrat



Anstoß nimmt sie ebenfalls daran, dass am Wochenende am Ende der Straße Lastwagen parken, deren Fahrer ihre Notdurft in den Schrebergärten verrichten. Nicht genug damit, auch Prostitution und Drogenkonsum fänden dort statt. Die Pächter der Gärten müssten dann gebrauchte Rauschgiftutensilien und anderen Unrat von ihren Parzellen entsorgen.



Der lädierte Zaun soll schnellstmöglich repariert werden.

Foto: Guy Jallay

Die Stadt Luxemburg habe bisher nicht auf ihre Sorgen reagiert, bedauert Jacqueline Boever. Auch die lädierte Gartenpforte und der Zaun seien nicht von den städtischen Dienststellen instand gesetzt worden. Einige Pächter befürchteten gar, dass die Schrebergärten für den neuen Park im angrenzenden Ban de Gasperich geopfert werden.



Gartenparzellen bleiben



Dass dem nicht so ist, bekräftigte Bürgermeisterin Lydie Polfer auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" hin: „Diese Gartenparzellen sind im Bebauungsplan als ,Cité jardinière‘ ausgewiesen und bleiben genau so, wie sie jetzt sind.“



Was den Zaun und die Gartenpforte anbelangt, sei die zuständige Dienststelle darüber informiert worden, sodass diese so schnell wie möglich repariert werden.



Sollte den Stadtverantwortlichen mitgeteilt werden, dass Drogenkonsum und Prostitution dort stattfinden, werden sie dies schnellstmöglich der Polizei mitteilen, so Polfer. ⋌