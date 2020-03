Um effektiv gegen Drogenmissbrauch im Gefängnissen vorzugehen, testen Luxemburger Behörden seit Dienstag ein neues Gerät, dass bereits den Kontakt mit geringsten Spuren von Rauschmitteln anzeigt.

Schrassig testet Drogendetektoren

Um effektiv gegen Drogenmissbrauch im Gefängnissen vorzugehen, testen Luxemburger Behörden seit Dienstag ein neues Gerät, dass bereits den Kontakt mit geringsten Spuren von Rauschmitteln anzeigt.

(str) - In der Haftanstalt Schrassig werden in den kommenden Monaten testweise automatisierte Rauschgiftdetektoren getestet. Ein erstes Gerät wurde dort gestern vom Direktor der Haftanstalt Wittlich (D), Jörn Patzak, einem ehemaligen Staatsanwalt und Spezialist bei der Drogenbekämpfung vorgestellt.

Das Gerät vom Typ Ionscan 600 oder andere funktionsgleiche Geräte dürften Flugreisenden bereits bekannt sein. Bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen werden Apparate wie dieser zur Sprengstoffdetektion benutzt.

Dabei wischt das Sicherheitspersonal mit einem speziellen Teststreifen über bestimmte Körperteile und Kleidungsbereiche und führt den sogenannten "Swap" dann ins Gerät ein. War die Person zuvor mit Explosivstoffen in Kontakt, zeigt die Maschine dies in Sekundenschnelle an.

3 Das Gerät funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Sprengstoffdetektoren an Flughäfen. Foto: Centre pénitentiaire de Luxembourg

um weitere Bilder zu sehen. Das Gerät funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Sprengstoffdetektoren an Flughäfen. Foto: Centre pénitentiaire de Luxembourg Mit einem Teststreifen werden Körperteile, Kleidungstücke und Gegenstände abgewischt. Der Swap wird dann in die Maschine eingeführt. Foto: Centre pénitentiaire de Luxembourg Anschließend identifiziert es selbst geringe Spuren von allen zuvor bekannten Substanzen - in diesem Fall Drogen. Foto: Centre pénitentiaire de Luxembourg

Das gleiche Prinzip gilt auf für Drogen, von denen bereits kleinste Partikel durch einen Hochgeschwindigkeits-Gaschromatografen gelöst und erkannt werden.

Wie es in der Pressemitteilung der Gefängnisverwaltung heißt, wird das Gerät bereits erfolgreich in Rheinland-Pfalz benutzt.

Da der Kampf gegen Drogenmissbrauch eine Priorität darstelle, habe man sich aktiv um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemüht. Die Versuchsphase in Schrassig soll nun sicherstellen, dass sich das Gerät auch für die spezifischen Luxemburger Bedürfnisse eignet.

Über welche Dauer sich der Test erstreckt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.