Am Freitagabend haben 200 Gefängnisinsassen im Centre pénitentiaire de Schrassig zwischen 21.30 und 23.30 Uhr gestreikt. Eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft erklärt, dass Disziplinarmaßnahmen gegen die betroffenen Häftlinge ausgesprochen wurden.

Schrassig: Streik der Gefängnisinsassen

Mara BILO Am Freitagabend haben 200 Gefängnisinsassen im Centre pénitentiaire de Schrassig zwischen 21.30 und 23.30 Uhr gestreikt. Eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft erklärt, dass Disziplinarmaßnahmen gegen die betroffenen Häftlinge ausgesprochen wurden.

Am Freitagabend entstand in der Strafanstalt Schrassig ein Streik. Der Grund dafür: 200 Gefängnisinsassen haben sich geweigert, zu der von der internen Regelung festgelegten Zeit in ihre Zellen zurückzukehren.

„Kaum mehr als Handschuhe“ Sie arbeiten in einem Umfeld, in dem sie zu jedem Augenblick ihr Leben aufs Spiel setzen. Denn die Menschen, mit denen sie zu tun haben, sind jene, vor denen die Gesellschaft geschützt werden soll.

Die Staatsanwaltschaft erklärt in einer am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung, dass "angemessene Disziplinarmaßnahmen" gegen die betroffenen Häftlinge ausgesprochen wurden. Auch weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass die Oppositionsbewegung ohne Gewaltausübung erfolgte, sodass weder die Spezialeinheiten des Gefängnisses noch die Polizei eingreifen mussten.