Ein Teil der Häftlinge war am Freitagabend im Gefängnis in Schrassig für kurze Zeit in den Sitzstreik getreten. Der Protest konnte aber wieder friedlich aufgelöst werden. Die Häftlinge sind längst wieder in ihren Zellen.

Schrassig: Sitzstreik friedlich aufgelöst

(ham) - In Schrassig wurde am Freitagabend eine Protestaktion der verurteilten Häftlinge wieder friedlich aufgelöst. Das hat Justizsprecher Henri Eippers gegenüber wort.lu bestätigt. Die betroffenen Häftlinge waren gegen 21.30 Uhr in einen Sitzstreik getreten, um gegen verschiedene Haftbedingungen zu protestieren. Gegen 23 Uhr wurde die Aktion wieder aufgelöst und die Häftlinge zurück in ihre Zellen geführt.



Betroffen waren ausschließlich jene Häftlinge, die bereits verurteilt wurden und eine feste Strafe absitzen. Untersuchungshäftlinge waren nicht an der Protestaktion beteiligt. Die Betroffenen hatten in den vergangenen Tagen bereits zwei Mal mit der Protestaktion gedroht, bevor sie am Freitagabend auch umgesetzt wurde. Laut Justizsprecher Eippers ging die Aktion aber friedlich über die Bühne, ebenso wie die Auflösung des Streiks.



Der Protest richte sich Berichten des "Essentiel" zufolge gegen die aktuellen Haftbedingungen. Das Gefängnis sei überfüllt, die Arbeitsbedingungen schlecht. Man verstoße gegen Menschenrechte und die Häftlinge würden kaum auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet, so die Vorwürfe. Der Aufruf zum Streik sei über soziale Netzwerke gestartet worden. Die Zeitung erinnert daran, dass die Ligue des Droits de l'Homme zuletzt auch soziale Maßnahmen für Häftlinge gefordert hatte, die in Schrassig einer bezahlten Tätigkeit nachgingen.



Zuletzt hatte es im September 2016 einen Aufstand in Schrassig gegeben, bei dem 19 Häftlinge die Türen in ihrem Zellenblock versperrt hatten, um eine Matratze im Gemeinschaftsraum in Brand zu stecken. Der Aufstand hatte damals für viel Aufregung in der Öffentlichkeit gesorgt.