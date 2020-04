Ein Häftling ist am Sonntagabend im Gefängnis Schrassig tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion eingeleitet.

Schrassig: Häftling lag tot in seiner Zelle

Im Gefängnis Schrassig ist am Sonntagabend ein Häftling tot in seiner Zelle gefunden worden. Das meldet die Gefängnisverwaltung am Montagvormittag. Der Tote sei gegen 21.15 Uhr von Aufsehern entdeckt worden.

Die Justizbehörden ordneten eine Autopsie an, die die Todesursache klären soll. Neben den Gefängnisverantwortlichen war auch der Ombudsman als externes Kontrollorgan vor Ort. Die Familie des Insassen sei über dessen Tod informiert worden.

