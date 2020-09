Schotter auf Waldweg: Gemeinde Schifflingen reagiert

Nach teils heftiger Kritik hat sich was getan, in Schifflingen beim Waldweg, der von hier aus rund um den Ort führt.

Es hat sich was getan, in Schifflingen am Ende der Rue de la forêt, beim Waldweg, der von hier aus rund um den Ort führt.

Nachdem Ende August der neue Belag des Weges für Aufregung unter Radfahrern, Hundebesitzern und einigen Anwohnern gesorgt hatte, hat die Gemeinde nun reagiert.

Gemeinde reagiert

Das Thema sei nun auf die Tagesordnung der Schöffenratssitzung vom 7 ...