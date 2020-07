Das Gelände "Schoettermarial" in Kirchberg/Weimerskirch ist seit Jahren in den Schlagzeilen. Am Dienstagabend kam ein weiteres Kapitel hinzu.

Schoettermarial: Kundgebung für ein Biotop

Rita RUPPERT Das Gelände "Schoettermarial" in Kirchberg/Weimerskirch ist seit Jahren in den Schlagzeilen. Am Dienstagabend kam ein weiteres Kapitel hinzu.

Unter dem Motto „Sollen wir unsere Umwelt der Urbanisierung opfern?“ demonstrierten am Dienstagabend rund 150 Anwohner für die Erhaltung des in Kirchberg/ Weimerskirch gelegenen Biotops „Schoettermarial“. Ein Gelände, das in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen war.

Zur Erinnerung: Für das Grundstück zwischen dem Boulevard Prince Félix, der Rue Franç0is Baclesse, der Rue Jean-Pierre Sauvage und dem Val den Bons Malades hatte die Stadt Luxemburg bereits im Jahr 2014 große Pläne: 475 Wohnungen, Büros und Geschäfte sollten dort errichtet werden. Damals wehrten sich 660 Personen mit einer Petition dagegen.

Fauna und Flora schützen

Nicht zuletzt geht es den Anwohnern auch darum, das Areal zu schützen, auf dem seltene Pflanzen- und Tierarten heimisch sind. So konnten unter anderem die Schlingnatter, der Russische Bär (eine Schmetterlingsart), drei Fliedermaus- und zwei Eidechsenarten sowie der Siebenschläfer nachgewiesen wurden.



Die Anwohner machen sich insbesondere für den Erhalt des Biotops auf dem Areal in Kirchberg/Weimerskirch stark. Foto: Gerry Huberty

Als der neue Allgemeine Bebauungsplan (PAG) am 28. April 2017 mit den Stimmen der Mehrheit (DP und Déi Gréng) genehmigt wurde, gab es beim „Schoettermarial“ eine der größten Änderungen: Das Areal sollte nur noch zur Hälfte bebaut werden, und zwar dort, wo das Terrain flach ist. Dazu sollte ein neuer Teilbebauungsplan ausgearbeitet werden.

Beim Gelände, das bebaut werden soll, handelt es sich um das ehemalige Fussballfeld - auf dem heute Lacrosse, Gaelic Sports und Rubgy für Kinder gespielt werden - einen unbefestigten Parkplatz und das dazwischen liegende Terrain.

Mittels Verordnung hatte der Präsident des Verwaltungsgerichts am 9. Januar 2019 den Staat dazu verurteilt, den Einwohnern des Viertels die Ergebnisse der Umweltstudien zu kommunizieren, die auf dem „Schoettermarial“ durchgeführt worden waren.



„Zu groß und zu hoch“

Zuletzt hatte das Kirchberger Interessensyndikat in seiner Jahresversammlung im März seine Kritik zum Ausdruck gebracht, als es sich gegen zu große und hohe Wohngebäude aussprach.

In seiner Sitzung vom 6. Juli hatte der Gemeinderat sich einverstanden erklärt, punktuelle Änderungen im PAG vorzunehmen. Bürger können ihre Einwände bis zum 10. August einreichen.

PAG für „Schoettermarial“ annulliert

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts vom 13. Juli annulliert jedoch den PAG für das Gelände „Schoettermarial“, mit der Begründung, die Stadt Luxemburg habe weder den ökologisch hohen Wert des Standorts, noch die Einwände der Anwohner berücksichtigt.

Gleich mehreren Syndicats des co-propriétaires missfällt das ihrer Meinung nach gigantische Immobilienprojekt. Ihnen gehe es nicht darum, sämtliche Bauprojekte in Kirchberg zu verhindern, vielmehr solle die Urbanisierung im Respekt der Anwohner, der natürlichen Umwelt sowie der nationalen und europäischen Gesetzgebung über geschützte Biotope, Habitate und geschützte Spezies geschehen.

„Zwei Schlachten konnten bislang gewonnen werden. Der Kampf ist damit leider noch nicht gewonnen“, heißt es im Aufruf zur Kundgebung am Dienstag. Die Initiatoren befürchten, dass die Arbeitsmaschinen parat stehen, um den Standort definitiv zu zerstören und so ein „fait accompli“ zu schaffen.

