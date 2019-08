"Schönster Wanderweg" in Berdorf

Nach der Sturzflut von 2018 wurde unter anderem der Auto-Pédestre Berdorf repariert. Er zählt zu den schönsten Wanderweg in der Region.

"2019 wird Wandern Yoga an der Spitze der Trendsportarten ersetzen", hieß es vor Jahresfrist in einer viel beachteten Mitteilung der renommierten britischen Trendforscher von WGSN (Worth Global Style Network). Gemessen am aktuellen Andrang auf den Parkplätzen in den bekannten Wanderregionen Luxemburgs, scheinen auch im Großherzogtum immer mehr Menschen die Wanderschuhe zu schnüren.

Leute, die sich regelmäßig sportlich betätigen, werden deutlich weniger krank ...