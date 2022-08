Sie durften abstimmen und "d’Terrass vum Joer" wählen. Gewonnen haben drei Lokale von der Mosel.

Lokales 9

"d'Terrass vum Joer"

Schönste Terrassen des Landes ausgezeichnet

Glenn SCHWALLER Sie durften abstimmen und "d’Terrass vum Joer" wählen. Gewonnen haben drei Lokale von der Mosel.

Blauer Himmel, Sonnenschein, hohe Temperaturen - der diesjährige Sommer lud und lädt noch immer zum Verweilen auf einer Terrasse ein. Davon besitzt Luxemburg so einige. Welche die schönsten sind, wollten wir von Ihnen wissen: Im Rahmen des Leser-Wettbewerbs „d’Terrass vum Joer“ durften Sie abstimmen.

Mehr als 6.000 Menschen nahmen teil, 274 Vorschläge gingen ein, am Ende stehen drei große Gewinner aus dem Osten des Landes fest. In der Kategorie „Restaurant“ wurde das Bistro Quai aus Grevenmacher ausgezeichnet, in der Kategorie „Bars & Cafés“ erhielt die Brasserie Koeppchen in Wormeldingen die meisten Stimmen, in der Kategorie „Freizeit“ entschieden sich die Teilnehmer der Umfrage für das Restaurant Le Chalet in Remerschen.

Drei große Gewinner

Am Hauptsitz des „Luxemburger Wort“ in Howald wurden die Gewinner in der vergangenen Woche ausgezeichnet. Gesponsort wurde die Preisübergabe von Domaines Vinsmoselle, RAK Porcelain, Rosport, Delta Café und Sagres.

9 Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba Die Gewinner des Wettbewerbs nahmen ihre Preise entgegen. Foto: Chris Karaba

Doch nicht nur die Gewinner des Wettbewerbs konnten sich über Preise und Trophäen freuen. Alain Heintz, einer der 6.000 Teilnehmer, wurde per Zufallslos ausgewählt und durfte mit einem neuen E-Bike im Wert von 2.500 Euro nach Hause fahren.

Weitere Auflagen folgen

Der Wettbewerb bestand aus zwei Phasen. In einer ersten Phase von Ende April bis Anfang Mai konnten Leser ihre Vorschläge einbringen. Die am häufigsten genannten Lokale wurden zurückbehalten. In der zweiten Phase konnten Teilnehmer dann in den drei Kategorien „Restaurant“, „Bars & Cafés“ sowie „Freizeit“ für ihre Lieblingsadressen abstimmen.

Das sind die schönsten Terrassen im Großherzogtum Sie haben entschieden: Wer hat die schönste Terrasse Luxemburgs? Wir stellen Ihre Auswahl aus den verschiedenen Regionen vor.

Wer die erste Auflage des Wettbewerbs verpasst haben soll, braucht sich indes keine Sorgen zu machen. Aufgrund des diesjährigen Erfolges wird auch in den kommenden Jahren wieder „d’Terrass vum Joer“ gesucht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.