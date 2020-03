Schönes Wetter lockt Passanten ins Escher Zentrum

Viele Leute waren dieser Tage in der Escher Fußgängerzone unterwegs. Laut Bürgermeister Georges Mischo und der Polizei werden die Mindestdistanzen aber generell eingehalten.

Eigentlich wollte LW-Fotograf Guy Wolff am Montagnachmittag eine menschenleere Escher Fußgängerzone im Bild festhalten. So wie ein Kollege von ihm es zuvor in Luxemburg-Stadt getan hatte.

Doch anders als in der hauptstädtischen Grand-Rue wurde in der Rue de l'Alzette nichts daraus. In Esch traf er zahlreiche Personen an. Dies trotz geschlossener Geschäfte und dem Gebot der Regierung, daheim zu bleiben, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Es war ein Bild, das verwundert.

Auf diesen regen Betrieb in der Fußgängerzone angesprochen, relativiert der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) die Lage etwas ...