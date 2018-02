Die gute Nachricht lautet: Es bleibt noch einige Tage schön. Allerdings gilt es, wegen der Kälte vorsichtig zu sein.

Schön, aber bitterkalt

Teddy Jaans Wenn das Quecksilber in den zweistelligen Minusbereich fällt, ist das schon eine Meldung wert. Wenn auch im Februar nicht wirklich außergewöhnlich. Und dennoch wird darüber geredet ...

Der staatliche Wetterdienst Météolux hat für Montag und Dienstag Warnstufe gelb ausgegeben. Dies bedeutet, dass eine "potenzielle Gefahr" von der Kälte ausgeht. Konkrete Ratschläge gibt es noch keine, dennoch sollte man sich vorsichtshalber warm anziehen und nicht länger als notwendig im Freien aufhalten.



Frost am Wochenende: Gefühlt ist es noch kälter

Tagsüber sollen während der kommenden Tage Werte zwischen -3 und -1 Grad erreicht werden, in der Nacht auf Dienstag könnte es mit bis zu -10 Grad noch ein Quentchen kälter werden, als in der ersten Nacht der Woche. Auch am Mittwoch soll es ähnlich kalt bleiben, bevor gegen Ausgang der Woche die Werte wieder langsam ansteigen dürften.

Tiefdruckgebiet in Sicht

Allerdings ist am Donnerstag mit einer Eintrübung des Himmels aufgrund von Hochnebel zu rechnen, ab Freitag gegen erste Niederschläge - zuerst als Schnee - nieder, bevor am Samstag und Sonntag regnerisches Märzwetter mit Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt angesagt sind.

Deutschland zittert sich durch kälteste Nacht des Jahres

Nach einer vorläufigen Auswertung der Messdaten war es auf der Zugspitze mit minus 27 Grad am kältesten, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Montagmorgen sagte. Dies sei für den höchsten Gipfel in Deutschland auch der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter.

Im übrigen Land habe es verbreitet strengen Frost zwischen minus 15 und minus 10 Grad gegeben - besonders in Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Nordosten Deutschlands war es etwas wärmer, doch fiel reichlich Schnee.