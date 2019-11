Schöffenrat will Kirche in Metzerlach entweihen

Nach der Entweihung kann die Kirche in Metzerlach für vielseitige Zwecke genutzt werden.

Die Prozedur zur Entweihung der Kirche in Metzerlach wird in die Wege geleitet. Voraussichtlich Anfang 2020. Diese Entscheidung haben die Gemeindeverantwortlichen aus Sassenheim getroffen. Vergangene Woche hat der Schöffenrat die Pfarrei Suessem Christ Sauveur im Beisein von Vertretern der katholischen Glaubensgemeinschaft darüber in Kenntnis gesetzt.

Dem vorausgegangen waren lange, zähe Verhandlungen zwischen der aktuellen LSAP-CSV-Mehrheit sowie bereits der vorigen LSAP-Déi-Gréng-Koalition im Sassenheimer Rathaus und der katholischen Kirche ...