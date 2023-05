In Stadtbredimus wird Robi Beissel neuer Bürgermeister. Weil sich nur neun Kandidaten gemeldet hatten, fallen die Wahlen aus.

Nur neun Kandidaten

Schöffenrat von Stadtbredimus formiert sich

Volker BINGENHEIMER In Stadtbredimus tritt Robi Beissel die Nachfolge von Marco Albert als Bürgermeister an. Weil sich nur neun Kandidaten gemeldet hatten, fallen die Wahlen aus.

Schon gut zwei Wochen vor den Wahlen steht in der Gemeinde Stadtbredimus der neue Schöffenrat. Bürgermeister wird Robi Beissel. Der 54-jährige Gemeindearbeiter ist seit 2019 Schöffe und das einzige zukünftige Gemeinderatsmitglied mit politischer Erfahrung. Die anderen acht Ratsmitglieder sind Neulinge.

Robi Beissel wird neuer Bürgermeister und folgt auf Marco Albert. Foto: Gerry Huberty

Das Amt des Schöffen werden Jean Kox und Claude Forget bekleiden. In der Gemeinde Stadtbredimus hatten sich neun Kandidaten gemeldet, also genau so viele, wie Sitze zu vergeben sind. Sie sind deshalb von Amts wegen gewählt.

Bei einer Versammlung haben die zukünftigen Ratsmitglieder zudem über die laufenden und zukünftigen Baustellen in der Gemeinde diskutiert. So sollen zum Beispiel der soziale Wohnungsbau, der Vereinsbau und der Ausbau der Schule in Greiweldingen sowie der Anschluss der Gemeinde an die Kläranlage Grevenmacher vorangetrieben werden.

