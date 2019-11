Schöffe Serge Wilmes: "Es sind nicht allein die Baustellen"

Von städtebaulichen Maßnahmen bis zum "Cadastre commercial": Wie die Stadt Luxemburg die Situation der Geschäftsleute verbessern will.

Eine „Lokomotive“ ins Stadtzentrum holen – das sei von vornherein das Ziel des Projekts Royal-Hamilius gewesen, das nun schon seit geraumer Zeit in Planung ist. Wie Serge Wilmes, als Erster Schöffe der Stadt Luxemburg zuständig für den innerstädtischen Handel, erklärt, sei damals im Vorfeld der Umsetzung in einer Studie ermittelt worden, was fehlt. Dies auch im Vergleich mit der Konkurrenz, sprich den großen Einkaufszentren in der Peripherie, aber auch dem Internet.

„Die Idealvorstellung ist natürlich, dass auch die Geschäfte in der Umgebung profitieren“, betont Wilmes im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ ...