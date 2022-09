Der Ettelbrücker Schöffe hat am Montag seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Gemeinderat Ettelbrück

Schöffe Paul Solvi tritt zurück

Unerwartet wurde am Montagnachmittag während der Gemeinderatssitzung in Ettelbrück der sofortige Rücktritt von Dr. Paul Solvi (CSV) als Zweiter Schöffe und als Ratsmitglied bekannt gegeben.

In seiner schriftlichen Erklärung, die von Parteikollegin Edmée Juncker vorgetragen wurde, gibt Solvi persönliche Gründe an. „Ich brauche eine kleine Auszeit“, heißt es in seiner Mitteilung.

„Eine noble Tätigkeit“

Weiter bedankt sich der CSV-Politiker bei den Bürgern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bei den Wahlen. Dies sei für ihn eine Verpflichtung gewesen, sich für sie einzusetzen. „Es war eine Verpflichtung, alles Mögliche zu tun, was ich neben meiner Arbeit bewältigen kann. Es war eine noble Tätigkeit“, unterstreicht der 68-Jährige.

Paul Solvi trat erstmals 2017 bei den Gemeindewahlen als Kandidat an und erzielte sofort ein sehr gutes Resultat, sodass koalitionsintern vereinbart wurde, dass er den Posten des Zweiten Schöffen mit Christian Steffen (LSAP) teilen würde. Am 18. August 2020 wurde der Facharzt für Allgemein- und Unfallchirurgie vereidigt.

Während seiner Mandatszeit kümmerte er sich vorwiegend um die Bereiche Umwelt, Klimateam, Mobilität und Verkehr.

Luc Rasqui rückt nach

In Zukunft wird Pascal Nicolay den Posten des Zweiten Schöffen übernehmen. Der 53-Jährige ist seit dem 9. Oktober 2005 Mitglied der CSV-Fraktion im Gemeinderat.

Der 55-jährige Luc Rasqui, der bei den Wahlen mit 1.016 Stimmen als Siebt-Gewählter auf der CSV-Liste hervorging, rückt in den Gemeinderat nach.

