Ein tragischer Unfall kostet in der Nacht zum Sonntag einem Mann das Leben. Er gehörte in Weiler-la-Tour dem Schöffenrat an.

Exklusiv für Abonnenten

Weiler-la-Tour

Schöffe Bob Wagner stirbt bei Verkehrsunfall

Ein tragischer Unfall kostet in der Nacht zum Sonntag einem Mann das Leben. Er gehörte in Weiler-la-Tour dem Schöffenrat an.

Direkt weiterlesen? Für nur 1,90€ pro Woche können Sie diesen Artikel „Schöffe Bob Wagner stirbt bei Verkehrsunfall“ lesen und erhalten Zugang zu allen Artikeln. Immer und überall bestens informiert

Rund um die Uhr Zugriff auf unsere Premium-Artikel

Gratis Newsapp für Ihr Smartphone und Tablet Zu den Abonnements Bereits Abonnent? Hier einloggen.