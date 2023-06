Am Mittwoch ist eine Schülerin von einer Gruppe Jugendlicher dabei gefilmt worden, wie eine weitere Schülerin diese demütigt und schlägt.

Schockierende Gewaltvideos zeigen Luxemburger Schüler

Am Mittwoch ist eine Schülerin von einer Gruppe Jugendlicher dabei gefilmt worden, wie eine weitere Schülerin diese demütigt und schlägt.

(mar) - Seit Donnerstag werden auf sozialen Medien wie Facebook zwei schockierende Gewaltvideos verbreitet. Diese zeigen die ganze Brutalität und die Demütigung, die die darin zu sehende 14-Jährige erleiden, muss. Die Tat soll sich nahe der Place de Paris in Luxemburg-Stadt abgespielt haben. Zu sehen ist unter anderem, wie das junge Mädchen kniend vor einer Gruppe Jugendlicher sitzt.

Die 14-Jährige musste sich unter anderem hinknien, während sie gedemütigt und von allen Seiten gefilmt wurde. Foto: Screenshot Video

Die beiden jeweils einminütigen Videos zeigen, wie die 14-Jährige geschlagen, mit einer Flüssigkeit übergossen und erniedrigt wird. Auch eine brennende Zigarette wird auf das Mädchen geworfen. Die gewalttätigen Szenen sollen am Mittwoch aufgenommen worden sein. Eines der Videos ist mittlerweile auf Facebook gelöscht worden.

Täter und Opfer sind Schüler am Lycée Josy Barthel in Mamer und kennen sich wohl nur vom Sehen. Im Vorfeld ging auf Facebook eine Nachricht im Kontext des Gewaltvideos herum, dass die Schule nichts gegen solche Vorkommnisse unternehmen könne. Die Verantwortlichen haben sich mittlerweile zu dem Vorfall geäußert und betont, dass es nicht so wäre, dass nichts gegen die Tat unternommen werden könnte.

Die Schule verurteilt das Geschehene in einer Stellungnahme auf das Schärfste und sagt außerdem, dass es interne und externe Konsequenzen geben werde. Die Polizei sei mittlerweile eingeschaltet und hätte bereits mit den Ermittlungen begonnen. Das Lycée Josy Barthel betont, dass ein solches Verhalten an ihrer Schule nicht toleriert werde und alle notwendigen Schritte zu Aufklärung der Sache unternommen werden.

