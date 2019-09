Glaubt man dem Schöffenrat der Stadt Luxemburg, war die Schueberfouer in diesem Jahr sehr gut, ja sogar außergewöhnlich.

Schobermesse: Außergewöhnlicher Jahrgang

Rita RUPPERT

Sehr gutes Wetter, eine hervorragende Organisation und neue Fahrgeschäfte haben dazu beigetragen, dass die diesjährige Schueberfouer als außergewöhnlicher Jahrgang bezeichnet werden kann. Das sagte Schöffe Patrick Goldschmidt am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen des hauptstädtischen Schöffenrates mit der Presse.

Schueberfouer 2019: Alte Bekannte und spektakuläre Neuheiten Am Freitag startet die Schobermesse. 231 Schausteller werden die Besucher auf einer Gesamtfläche von insgesamt 4,4 Hektar empfangen.

Wie viele Menschen die große Kirmes besucht hätten, könne nicht gesagt werden - schließlich gäbe es keine Zähler.

Die neuen Manèges seien auf jeden Fall sehr gut von den Besuchern angenommen worden. Es habe auch keine größeren Vorkommnisse gegeben.

Abgesehen davon, dass ein Lastwagen des Fahrgeschäfts "Happy Sailor" auf der Heimreise auf der Autobahn A1 (Luxemburg - Trier) ausgebrannt sei. Der Manège habe sich nicht in diesem Lkw gefunden, er sei unversehrt, so Goldschmidt.

Weniger Abfall

Was den Abfall auf der Fouer betrifft, wurden weitere Fortschritte erzielt.

Während die Mengen an Glas zunahmen - von 56 auf 64 Tonnen -, nahm die Zahl der Valorlux-Säcke um ein Drittel (in 2018 waren es 990 Valorlux-Säcke à 120 Liter) und die Tonnage beim Restmüll ab: von 204 auf 167 Tonnen. Laut Goldschmidt der Beweis, dass mehr Glas- und weniger Plastikflaschen verwendet werden. Für die Auflage in 2020 werde man mit den Forains prüfen, was noch getan werden könne.

Mit der Tram zur Fouer

Festgestellt wurde des Weiteren, dass sehr viele Besucher die Straßenbahn nutzten, um auf das Glacisfeld zu gelangen. Zwischen dem 23. August und dem 11. September waren 50 Prozent der Tramkunden Besucher des beliebten Jahrmarkts.