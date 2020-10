Schnelltram nach Foetz für 2028 geplant

Geht es nach Mobilitätsminister François Bausch, soll 2028, spätestens 2029, die erste Schnelltram von der Hauptstadt Richtung Süden fahren. Das ist aber nicht das einzige Projekt für den Süden.

Von Nicolas Anen und Luc Ewen

„Wir müssen Infrastrukturen schaffen, um Menschen zu bewegen, nicht Fahrzeuge.“ Hinter diesem – auf den ersten Blick simplen – Spruch verbirgt sich ein Konzept, das Mobilitätsminister François Bausch am Mittwoch der Presse und danach in einer Roadshow den Bürgern vorstellen will. Im Vorabgespräch verrät er, um was es im Groben geht. Die genauen Pläne werden dann am Mittwoch vorgestellt.

Erste Schnelltram 2028

Die Region um Belval und Esch/Alzette werde sich in den kommenden Jahren enorm entwickeln, so François Bausch ...