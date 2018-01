(jag) - Ein Drittel aller Fahrzeuge, die in Luxemburg von einem Radar erfasst wurden, gehören einem Unternehmen. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Frage der LSAP-Abgeordneten Cécile Hemmen hervor. So wurden insgesamt 156 851 Fahrzeuge geblitzt, die einer sogenannten juristischen Person öffentlichen Rechts gehören (personne morale), darunter mehr als 30.000 Lastkraftwagen.



Bei den mehr als 156 000 Geblitzten dürfte es sich zum Großteil um Berufsfahrer handeln. 361 350 geblitzte Fahrzeuge waren hingegen auf eine natürliche Person gemeldet. Die LSAP-Abgeordnete will zudem erfahren, ob angesichts des Risikos der Berufsfahrer das obligatorische Einführen einer Lebensversicherung nicht angebracht wäre. Bisher ist der Fahrer während seiner Berufsausübung ähnlich abgesichert wie bei einem Berufsunfall, dies laut den Regeln der Association d'assurance accidents.



Der Versicherungsschutz entfällt nur im Falle eines schwerwiegenden Verfehlens seitens des Fahrers, so Sozialminister Romain Schneider in seinem Antwortschreiben. Bisher sind aber nur zwei konkrete Fälle dieser Art bekannt. In beiden Fällen wurde bei den Fahren ein zu hoher Blutalkoholwert festgestellt. Das Abschließen einer zusätzlichen Versicherung für Berufsfahrer würde dem Arbeitgeber nur Zusatzkosten verursachen. Der Versicherungsschutz würde wie im bestehenden Fall aber auch dann entfallen, wenn der Fahrer einen schwerwiegenden Fehler begangen hat.