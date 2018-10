Der erste Wintereinbruch im Jahr 2018 war nur ein kurzes Intermezzo. Nach einer frostigen Nacht erwarten das Land wieder mildere Temperaturen.

Schneeflocken verabschieden sich wieder

Steve REMESCH Der erste Wintereinbruch im Jahr 2018 war nur ein kurzes Intermezzo. Nach einer frostigen Nacht erwarten das Land wieder mildere Temperaturen.

Am späten Nachmittag ist das kurze Gastspiel der ersten Schneeflocken der Wintersaison 2018-2019 wieder vorbei. Während in der Südhälfte des Landes vorrangig Schneeregen niederging, wurde die Nordhälfte des Lands teilweise mit einem dünnen Schneeflaum überzogen.



Wintereinbruch in Frankreich: 800 Autos stecken im Schnee fest Die ersten Schneefälle der Saison haben im Zentrum Frankreichs für blockierte Straßen und Stromausfälle gesorgt.

Der herbstliche Wind, mit Spitzen zwischen 55 und 75 Kilometern, wird laut dem staatlichen Wetterdienst Meteolux allerdings noch bis in den späten Abend andauern.

Die Niederschläge werden im Verlauf der Nacht in Nebel übergehen. Die Wolkendecke reißt auf, was dann in den frühen Morgenstunden zu frostigen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt führen wird.

Am Mittwoch bleibt der Himmel weitgehend bedeckt. Die Temperaturen werden Höchstwerte zwischen zehn und zwölf Grad erreichen.

Am Donnerstag folgt zunächst Nieselregen, bevor es am späten Nachmittag aufklärt. Das Wochenende kündigt sich trocken an. Nachdem am Samstag noch Höhennebel den Himmel trübt, erwartet Meteolux für Sonntag einen sanften und wenig wolkigen Tag.



Unsere Leser haben erste Schnee-Fotos geschossen:

