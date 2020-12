Kräftige Windböen trüben zusätzlich die Sicht - langsames Fahren ist angesagt.

Schneefall erschwert das Autofahren

(MeM) - Der Luxemburger Wetterdienst Meteolux hat für Sonntag bis 22 Uhr Alarmstufe Gelb ausgerufen. Schneefall trübte ab dem Nachmittag die Sicht. Meteolux rechnet mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee im Norden und zwei Zentimeter im Süden des Landes.



Zudem warnt der Wetterdienst vor stürmischem Wind mit Spitzengeschwindigkeiten zwischen 65 bis 75 Stundenkilometern. Durch Böen ist mit Schneeverwehehungen zu rechnen.

Wegen Schneeglätte sind am Sonntagnachmittag mehrere Fahrzeuge bei Trier verunglückt, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier. In den meisten Fällen seien die Insassen unverletzt geblieben, teilte der Sprecher weiter mit.

