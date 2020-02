Die angekündigten Schneefälle haben gegen Mittag Luxemburg erreicht, Rutschige Straßen, Verspätungen und Sperrungen waren die Folge

Schneechaos: Polizei verzeichnet mehr als 50 Verkehrsunfälle

Die angekündigten Schneefälle haben gegen Mittag Luxemburg erreicht, Rutschige Straßen, Verspätungen und Sperrungen waren die Folge

Nach einem kleinen Vorgeschmack am Mittwoch haben die von Meteolux angekündigten stärkeren Schneefälle am Donnerstag Luxemburg erreicht. Nach dem Chaos auf den Straßen während der Mittagsstunde, herrschte am Abend im Feierabendverkehr besonders auf der A1 und der A3 Chaos mit langen Staus.

Wie eine Pressesprecherin der Polizei mitteilte, verzeichnete die Polizei alleine zwischen 12 Uhr und 14 Uhr rund 26 Unfälle auf Luxemburgs Straßen. Insgesamt sollen es bis 17 Uhr mehr als 50 gewesen sein. Polizei, Notrufdienste, Strassenbauverwaltung und Abschleppdienste seien aufgrund von Unfällen im Dauereinsatz gewesen, heißt es. In den meisten Fällen handelte es sich um Unfälle, die lediglich zu kleineren bis erheblichen Sachschäden gesorgt haben.

Tipps der Polizei: Verhaltensregeln bei Unfällen 1. Sichern der Unfallstelle: Stellen Sie ein Warndreieck auf, um auf den Unfall aufmerksam zu machen. Tragen Sie Warnwesten und halten Sie sich nicht auf der Straße auf. Hat der Unfall auf der Autobahn stattgefunden, dann begeben Sie sich bitter hinter die Leitplanken. 2. Hilfeleistung bei Verletzten: Verständigen Sie sofort die Notrufzentrale 112, falls es beim Unfall Verletzte gibt. Achten Sie auf eine möglichst detaillierte Informationsübertragung. 3. Unfallaufnahme: Sollte es sich um einen Sachschaden handeln, füllen Sie mit der anderen Partei eine gütliche Einigung (Constat) aus. Machen Sie Fotos der Unfallsituation und der implizierten Fahrzeuge. Behindern Sie nicht den Verkehrsfluss, sondern versuchen Sie, die verunfallten Autos sicher abzustellen. Bei Unstimmigkeiten verständigen Sie die Polizei. Wenn nötig, sollte ein Abschleppwagen bestellt werden.

Die Rettungskräfte des CGDIS mussten zwischen 11 und 17 Uhr siebenmal ausrücken. Dabei handelte es sich um kleinere Autounfälle mit keinem oder nur leicht verletzten Insassen. Wie Cédric Gantzer, Pressesprecher des CGDIS, erklärte, hätte man erfahrungsgemäß an Schneetagen keine schweren Unfälle zu verzeichnen, da die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Regel sehr eingeschränkt sei. "Allerdings hatten wir auch circa 30 Anrufe wegen Bäume oder Äste, die umgefallen waren. All diese Einsätze wurden von der Straßenbauverwaltung übernommen", so Gantzer.



6 Schneefälle in Luxemburg. Foto: Lex Kleren

Und auch auf den Zugstrecken gab es Probleme. Wie die Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL am Donnerstagnachmittag mitteilte, musste die Linie 10 gesperrt werden. Und auch auf den anderen Strecken könnte es aufgrund der starken Schneefälle zu Störungen kommen.



Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen

Die Schneefälle hielten bis 16 Uhr an. Die Streu- und Räumfahrzeuge waren im Dauereinsatz. Die Geschwindigkeit auf allen Autobahnen ist derzeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Die Autoritäten rufen alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf.

Beim Einbiegen in den Boulevard Kockelscheuer auf Cloche d'Or rammte ein Bus seitlich eine Ampel. Foto: Vincent Halsdorf

Der ACL warnt vor glatten Straßen und schwierigen Straßenverhältnissen, besonders in Steigungen. So wurden bis Mittag Probleme in Kreuzerbuch, Grevels-Hierheck, Eschdorf und Grosbous gemeldet.

6 Foto: Gerry Huberty

An mehreren Stellen sind Fahrzeuge ohne adäquate Bereifung und schwere Fahrzeuge hängengeblieben und behindern den Verkehrsfluss.

Derzeit gesperrt oder blockiert sind folgende Straßenabschnitte:

Muhlenbach, rue de Bridel (1 Spur)

CR125 Blaschette - Stuppecht

CR118 Scheidgen - Consdorf



N10 Stadtbredimus - Greiveldingen: Aquaplaninggefahr

N11 Lauterborn- Echternach (1 Spur)

CR118 Mersch - Angelsberg

CR101 Mamer-Kopstal (1 Spur)

CR342 Hosingen-Rodershausen (1 Spur)

N27 Heiderscheidergrund-Bockholzermühle

N10 Eisenbach-Rodershausen

CR120a Fischbach

N12/N15 Tunnel Esch/Sauer - Büderscheid

CR324 Wilwerwiltz - Wiltz

CR121 Beaufort- Dillingn

N23 Kimm-Martelingen

CR322 Mont Saint Nicolas - Vianden

CR331 Kautenbaach-Alscheid

CR121 Reiländermühle - Richtung Mullerthal (Erdrutsch)

CR309 Brachtenbach-Eschweiler

N10 Bëttel-Heisdorf

N25 Kautenbach-Wiltz

N27c Kaundorf - Staumauer

CR316 Eschdorf - Esch/Sauer

CR314 Eschdorf - Lultzhausen







Mehr Informationen über die Verkehrslage gibt es auf unserer Trafic-Seite.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.