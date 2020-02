Die angekündigten Schneefälle haben gegen Mittag Luxemburg erreicht, die Verkehrslage verschlechtert sich zunehmend.

Schneechaos: 25 Verkehrsunfälle binnen zwei Stunden

Nach einem kleinen Vorgeschmack am Mittwoch haben die von Meteolux angekündigten stärkeren Schneefälle am Donnerstag Luxemburg erreicht. Die Verkehrslage ist dabei, sich zunehmend zu verschlechtern.

Wie Pressesprecherin Carine Merens mitteilte, verzeichnete die Polizei alleine zwischen 12 Uhr und 14 Uhr rund 25 Unfälle auf Luxemburgs Straßen.

Die Rettungskräfte des CGDIS mussten zwischen 11 und 15 Uhr insgesamt sechsmal ausrücken. Dabei handelte es sich um kleinere Autounfälle mit keinem oder nur leicht verletzten Insassen. Wie Cédric Gantzer, Pressesprecher des CGDIS, erklärte, hätte man erfahrungsgemäß an Schneetagen keine schweren Unfälle zu verzeichnen, da die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Regel sehr eingeschränkt sei. "Es gab auch einige Bäume, die umgefallen sind, solche Einsätze übernimmt aber die Straßenbauverwaltung", so Gantzer.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen

Die Schneefälle dürfte bis mindestens 16 Uhr anhalten. Die Streu- und Räumfahrzeuge sind im Einsatz, doch wird es einige Zeit dauern, bis die Straßen schneefrei sind. Die Geschwindigkeit auf allen Autobahnen ist derzeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Die Autoritäten rufen alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf.

Beim Einbiegen in den Boulevard Kockelscheuer auf Cloche d'Or rammte ein Bus seitlich eine Ampel. Foto: Vincent Halsdorf

Der ACL warnt vor glatten Straßen und schwierigen Straßenverhältnissen, besonders in Steigungen. So wurden bis Mittag Probleme in Kreuzerbuch, Grevels-Hierheck, Eschdorf und Grosbous gemeldet.

An mehreren Stellen sind Fahrzeuge ohne adäquate Bereifung und schwere Fahrzeuge hängengeblieben und behindern den Verkehrsfluss.

Derzeit gesperrt sind folgende Straßenabschnitte:

Die Auffahrt der A7 in Waldhof Richtung Luxemburg

Der CR316 Eschduerf Richtung Esch/Sauer

Der CR314 Eschduerf Richtung Lëlz

Rechte Fahrbahn der Autobahn A1 an der Montée Minsbech

Die Auffahrt der A7 - Waldhaff Richtung Luxemburg-Stadt

Die CR364 in Befort

Itzegerstee zwischen Itzig und Bonneweg.

Bereldingerberg zwischen Bereldingen und Bridel

Kayler Poteau

Die Straße Val des Bons Malades in Luxemburg-Stadt

CR102 zwischen Mamer und Kehlen

Die Straße zwischen Steinsel und Heisdorf nach einem Unfall.

Die Rue de Reckange in Monnerich nach einem Unfall

Die Rue de Sélange in Küntzig durch einen umgestürzten Baum



14 Kilometer Stau auf der Autobahn A3 Richtung Hauptstadt





Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.