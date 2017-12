(tom) - Wegen kurzfristigen starken Schneefalls kam es am Freitagvormittag zu Verkehrsbehinderungen. Vor allem auf der A7 ("Nordstrooss") und auf der A1 Richtung Trier (ab Sandweiler) ging streckenweise nichts mehr. Bei Bereldingen hingen mehrere Lastwagen wegen der Straßenverhältnisse fest, hier war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Auch abseits der Autobahn kamen an verschiedenen Punkten im Land Lastwagen nicht mehr vom Fleck.

Jenseits der Grenze meldete die Gegend um Trier ein regelrechtes Schneechaos auf Autobahnen und Landstraßen. Die B51 Richtung Bitburg war zeitweise komplett dicht.