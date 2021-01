Am Donnerstagabend hat der Schnee dafür gesorgt, dass es zahlreiche Unfälle in Luxemburg gab. So ist die Verkehrslage.

Schnee und glatte Straßen: Unfälle quer durchs Land

Am Donnerstagabend hat der Schnee dafür gesorgt, dass es zahlreiche Unfälle in Luxemburg gab. So ist die Verkehrslage.

(jwi/dat) - Der Schnee ist am Donnerstag wie angekündigt gefallen und hat auch für Durcheinander auf den Straßen gesorgt. Am Donnerstagabend meldete der ACL etwa 20 Unfälle quer durchs ganze Land.

Dabei handelt es sich auch um Fahrzeuge, die im Straßengraben oder an anderen Stellen festhängen.

So ist die aktuelle Verkehrslage:

Im Verlauf des Abends trudelten die ACL-News im Minutentakt in den Redaktionen ein. Es gab immer weitere Unfälle und blockierte Straßen zu vermelden.



Keine Schneewarnungen für Freitag

Nach einer kalten Nacht soll die Sonne am Freitagmittag wieder hervorkommen - vier Sonnenstunden sagt der staatliche Wetterdienst Meteolux vorher, Wetterwarnungen gibt es nicht für die kommenden Tage nicht.

Aktuelle Verkehrsmeldungen des ACL:

