Schnee in Luxemburg: Chaos bei Schlittel-Ausflügen

Im Norden und Westen des Landes profitierten viele Menschen vom Schnee. Die Parksituation war aber alles andere als optimal.

Auf Luxemburgs Hügeln war über die Feiertage und am Wochenende fast mehr los als in den großen Skigebieten in den Alpen. Die Schlittel-Ausflüge führten teilweise zu chaotischen Parksituationen.

In Grevels zum Beispiel ließen wild geparkte Autos einen normalen Verkehrsfluss teilweise nicht mehr zu ...